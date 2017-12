Flu: Romário vai decidir se joga ou não O atacante Romário, do Fluminense, é quem decidirá se vai enfrentar o São Caetano, neste sábado, às 18 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Esta é a palavra do técnico Renato Gaúcho que, mais uma vez, declarou que espera o jogador até o último instante. O craque passou toda a semana fora do Brasil, resolvendo um problema particular e ainda se recupera de estiramento muscular na coxa esquerda. "Eu mantenho o meu discurso de sempre. Espero o Romário até os 45 minutos do segundo tempo. Ele é muito importante para a equipe", afirmou Renato. De acordo com o treinador, o jogador deve realizar um teste na manhã desta sexta-feira. Se não reclamar de nenhuma dor, será confirmado no time titular. Renato, porém, disse estar preparado caso Romário seja vetado pelos médicos. Nesta situação, ele deve improvisar o meia Carlos Alberto no ataque, ao lado de Marcelo. E o meio-de-campo teria os marcadores de sempre - Marcão e Sidney - enquanto o jovem Tiago atuaria junto de Alex Oliveira na armação. Com Romário no time, Tiago vai para o banco de reservas e Carlos Alberto volta para o meio. O treinador espera contar com o apoio da torcida para o Fluminense afastar o fantasma do rebaixamento. "É importante a presença do torcedor. Uma vitória vai nos ajudar bastante para mudarmos esta situação", afirmou Renato. Ele fez vários elogios ao São Caetano, considerando que os paulistas "trabalham bem a bola, são cautelosos e marcam bastante".