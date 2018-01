Flu: sai Joel Santana; volta Renato Gaúcho A diretoria do Fluminense anunciou no início na tarde desta quinta-feira, em caráter oficial, o desligamento do técnico Joel Santana. O treinador não resistiu à má campanha da equipe no Campeonato Brasileiro - torneio no qual corre sério risco de rebaixamento. Assim que a demissão de Joel foi definida, a diretoria chamou Renato Gaúcho para uma conversa. Horas depois ele foi anunciado como o novo técnico da equipe. O curioso é que Renato foi demitido no Fluminense em julho deste ano. A troca de treinador estava praticamente definida desde a noite de ontem, com a eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, após o empate por 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã. Nos vestiários, o presidente do clube, David Fischel, havia antecipado que haveria mudanças. Indagado se ele se referia ao elenco de jogadores, lembrou que não há mais como reforçar a equipe, deixando escapar que a mudança seria na comissão técnica. ?Ainda há tempo de se fazer alguma coisa?, disse Fischel, numa referência a ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ocupa a 23ª e penúltima colocação no Campeonato Brasileiro e se a competição terminasse hoje estaria rebaixado, ao lado do Grêmio, que tem 26.