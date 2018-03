Flu se arma para conter Arce O técnico do Fluminense, Robertinho, comandou nesta sexta o último treino-coletivo da equipe como preparação para a partida contra o Palmeiras, neste domingo, pela Copa dos Campeões. O Tricolor, que completa 100 anos no dia do jogo, terá o time titular, o mesmo que derrotou o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada da primeira fase. Robertinho voltou a dar ênfase às cobranças de pênaltis e à marcação das jogadas iniciadas pelo meia Arce. O jogador está atuando no meio-de-campo por causa da contratação do lateral-direito Leonardo, que estava no Vasco.