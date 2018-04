Flu se prepara para pré-temporada Os jogadores do Fluminense fizeram exames médicos nesta segunda-feira e, a partir desta terça-feira, começam a pré-temporada no Centro de Treinamento do clube em Xerém, na Baixada Fluminense. Os dirigentes ainda tentam a renovação do contrato de alguns jogadores importantes. O lateral-esquerdo Paulo César, um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro, disse que não pode aceitar um novo contrato sem o pagamento dos salários atrasados. O jogador Magno Alves não voltou das férias, mas seu empresário confirmou que o atleta se apresentará nesta terça-feira. O time estréia no torneio Rio-São Paulo no dia 20 de janeiro contra o Corinthians.