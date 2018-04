Flu se queixa de proposta por Conca feita pelo Corinthians

A diretoria do Fluminense reclamou de o Corinthians ter procurado a Unimed e não o clube para tentar contratar o meia Conca. A queixa é que a rede de saúde não é mais parceira do Tricolor das Laranjeiras – após 15 anos, o vínculo acabou no início do mês.

“Uma proposta enviada ao ex-patrocinador do clube, que não possui mais vínculo contratual com o Fluminense, com todo respeito, é uma proposta nula, inválida ou o que você quiser dizer. O Fluminense não recebeu nenhuma proposta e acredito que o Conca também não, pois teria entrado em contato conosco”, afirmou o vice-presidente de futebol do Flu, Mário Bittencourt, à Rádio Globo.

A Unimed ainda é responsável pelo pagamento dos direitos de imagem de alguns atletas e tem interesse em tirar jogadores do Fluminense para se livrar desses custos. Flamengo e São Paulo também sonham em contar com Conca em 2015. “Não recebemos proposta do Corinthians, nem de qualquer outro clube. Posso garantir que o Fluminense não tem o menor interesse em se desfazer do Conca, que é o nosso ídolo, jogador muito querido por nós. Se o Corinthians fez a proposta, que o Corinthians mostre a proposta”, disse Bittencourt.

A possível chegada de Conca ao Corinthians abriria espaço para a saída de Jadson. Em baixa e na reserva, o meia interessa ao Flamengo.