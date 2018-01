Flu segue ?entrevistando? treinadores Depois de Ivo Wortmann, o Fluminense segue com a série de ?entrevistas? para a contratação de um novo treinador. E o novo nome na agenda de encontros do time é Renato Gaúcho, que está no Vasco. Além dele, Toninho Cerezo, Nelsinho Baptista e Marco Aurélio também estão sendo analisados pela diretoria. Na quinta-feira, Wortmann conversou por cinco horas com os dirigentes do Fluminense. Ao final do encontro, ficou decidido que na próxima semana o treinador será informado sobre a decisão. O gerente de futebol do clube, Gustavo Mendes, classificou o encontro de ?proveitoso?. ?O Ivo Wortmann mostrou como seria o seu plano de trabalho. A reunião foi muito proveitosa. Cada parte colocou o seu lado?, contou o dirigente, informando que até a próxima semana o novo técnico será escolhido. Sobre nomes de outros treinadores que serão ?entrevistados?, a diretoria do Fluminense não fez comentários. Mas, o interesse em Renato Gaúcho, que tem compromisso com o Vasco para 2006, não foi negado.