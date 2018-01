Flu, sem Romário, encara o Americano O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o atacante Romário na partida desta quarta-feira, às 16 horas, contra o Americano, nas Laranjeiras, pelo Campeonato Carioca. O atacante viaja nesta quarta, às 15h30, para o Catar, onde defenderá o Al-Sadd. Para ir do Brasil ao Catar, Romário precisa fazer conexão na Europa. Os jornais árabes já dão como certa a contratação de Romário e o próprio jogador disse a Renato Gaúcho nesta terça-feira que uma parte da quantia acertada já foi depositada em sua conta. Ainda assim, o atacante deixou escapar que faltavam alguns detalhes para concretizar o negócio. ?Há algumas pendências com o clube do Catar", afirmou Fernando Santana, assessor de Imprensa do jogador. Renato negou que esteja negociando com os árabes e que viajaria junto com Romário. ?Não estou sabendo de nada. Não há proposta. Estou com o pensamento no Fluminense e na classificação", afirmou o treinador, que evitou tecer comentários sobre arbitragem, preferindo dar um crédito de confiança aos árbitros. ?O que tinha que falar, já falei. Agora é com a diretoria, mas não acredito em má-fé", disse o treinador, mudando seu discurso. Na semana passada, após o empate com o Friburguense, ele chegou a declarar que havia uma armação para o Flamengo ser o campeão. O treinador só realiza uma modificação na equipe em relação à que goleou o Botafogo, por 5 a 0, na última rodada. O zagueiro Zé Carlos retorna ao time após cumprir suspensão. Renato não quis falar sobre a ausência do meia Carlos Alberto, do goleiro Fernando Henrique e do lateral-direito Jancarlos, convocados para a seleção brasileira sub-20, nos próximos jogos. ?Só vou pensar nisso depois desta partida. Mas, se bem me lembro, quando um time tem dois ou mais jogadores convocados, pode pedir o adiamento dos jogos", disse Renato, demonstrando desconhecer a legislação esportiva, que prevê a hipótese somente quando um clube cede quatro ou mais jogadores à seleção.