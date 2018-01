Flu, sem Tuta, deve ter três atacantes O atacante Tuta deve retornar ao Fluminense no confronto de domingo, contra a Ponte Preta, fora de casa. Antes, porém, desfalcará a equipe tricolor num jogo difícil: contra o Atlético-PR, na quarta, na Arena da Baixada. O técnico Abel Braga não consegue achar no elenco um "homem de área" com as características do futebol do Tuta, mas mesmo assim vai ser ofensivo: escalará o time com três atacantes. O retorno de Tuta, recuperado de contusão, é um alívio para o treinador, que mostra-se irritado com as oportunidades desperdiçadas nos últimos jogos. Orgulhoso pela confiança de Abel Braga em seu futebol, o artilheiro não soube explicar a razão pela má pontaria dos colegas, mas deixou escapar em tom irônico. "É difícil, eles não estão acostumados. Tem que ter mais tranqüilidade. Estão aprendendo. Aos poucos, estão aprendendo", afirmou.