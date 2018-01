Flu: Serginho espera liberação para jogar Indicado por Romário, o atacante Serginho assinou nesta terça-feira contrato com o Fluminense até o final do ano. Apesar disso, o jogador não vai enfrentar o Guarani no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro porque o atestado liberatório ainda não chegou ao clube carioca. A documentação deve ser enviada pelo Al-Itihad, do Catar, dentro de 48 horas.