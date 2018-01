Flu só empata em Feira de Santana Fluminense-RJ e Fluminense-BA empataram, por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor carioca não atuou bem, mas contou com a boa fase do meia Carlos Alberto, autor do gol da equipe. Já o time baiano jogou o suficiente para garantir a partida de volta, no Rio. O Fluminense de Feira de Santana foi melhor no primeiro tempo. O Tricolor carioca não se encontrava em campo e não conseguia organizar as jogadas de ataque. Carlos Alberto, que desta vez começou como titular, sofria boa marcação. O time baiano perdia sucessivas chances de inaugurar o placar e o goleiro Kleber era obrigado a trabalhar bastante. A primeira boa oportunidade do Fluminense-RJ só aconteceu aos 21 minutos quando Carlos Alberto cruzou para o atacante Fábio Bala, que chutou nas mãos do goleiro Alan. O mesmo Carlos Alberto arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave. Aos 32, o atacante Obina recebeu dentro da área, dominou e bateu no canto de Kleber, abrindo o marcador. No segundo tempo, o Fluminense-RJ voltou melhor e mais organizado. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Carlos Alberto aproveitou a sobra e chutou para o gol, empatando a partida. O Tricolor carioca continuou pressionando em busca da vitória. O lateral-esquerdo Júnior César cruzou e Fábio Bala, livre, cabeceou para fora. O gol sofrido abalou o Fluminense de Feira de Santana. O atacante Ademílson, do Tricolor carioca, teve boa chance após passe do meia Alex Oliveira, mas Alan mandou para escanteio. Nos últimos minutos, Pingo cruzou da esquerda e o lateral-esquerdo Matarazzo chutou rente à trave do gol de Kleber. Ficha Técnica: Fluminense: Kleber; Jancarlos, César, Zé Carlos e Júnior César; Marcão, Augusto (Djair), Zada (Alex Oliveira) e Carlos Alberto; Fábio Bala (Renatinho) e Ademílson. Técnico: Renato Gaúcho. Fluminense-BA: Alan; Geílson (Wagner), Rodney, Márcio e Matarazzo; Gama, Doriva, Serginho e Lulinha (Juninho); Obina (Pingo) e Jean Michel. Técnico: Hélio Santos. Gols: Obina aos 32 minutos do primeiro tempo; Carlos Alberto aos 8 minutos do segundo tempo. Juiz: Wilson Seneme (SP). Cartão amarelo: Zada, Rodney, Zé Carlos e Geílson. Local: Estádio Alberto Oliveira.