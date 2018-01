Flu só tem uma opção para o ataque O atacante Renatinho, que veio do São Paulo, é, por enquanto, o único nome para formar o ataque do Fluminense. Roni e Magno Alves entraram na Justiça contra o clube, exigindo o pagamento de salários atrasados. Já Romário e Marco Brito ainda não renovaram seus compromissos contratuais. Mesmo assim, Renatinho não acredita que esteja em vantagem para ser titular. "O Fluminense possui outros jogadores com condições de atuar como titular. Vou brigar pelo meu espaço", disse o atacante, ressaltando que gostaria de atuar ao lado de Romário. "Ele é o meu ídolo e foi o atacante que mais vi fazer gols. Espero por sua renovação de contrato." Nesta sexta-feira, o elenco treinou em tempo integral na cidade de Vassouras, local da pré-temporada da equipe.