Flu sonha com Djalminha e Edmundo Ao analisar as constantes desclassificações em momentos decisivos, a diretoria do Fluminense reconheceu que falta jogadores experientes à equipe. O superintendente de Futebol do Tricolor, Paulo Angione, citou o nome de grandes jogadores com os quais deseja reforçar o elenco: o atacante Edmundo, do Nápoli; Djalminha, do La Coruña, e Bismarck, do Kashima. Mas o dirigente reconheceu que somente com a ajuda de algum parceiro essas contratações deverão ser realizadas. "Vamos tentar fazer o possível para tudo dar certo", considerou.