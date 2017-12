Flu sonha em ter Marcão contra Bangu O Fluminense é o único time grande do Rio classificado para as semifinais do Campeonato Estadual. Também conseguiram a vaga o Friburguense, Americano e Bangu. O Tricolor enfrenta a equipe banguense nesta fase, domingo. O meia Roberto Brum, um dos destaques do Fluminense na goleada sobre o Flamengo, por 4 a 1, domingo, disse estar muito feliz e que o Tricolor vai buscar o título, independentemente do time que enfrentar. "Queremos vencer a competição para dar uma alegria à torcida no ano do centenário." A diretoria do Fluminense tentará a antecipação do julgamento do volante Marcão, expulso na partida contra o Flamengo, para que ele possa atuar contra o Bangu. Os dirigentes também pretendem, ainda esta semana, pagar dois dos três meses de salários atrasados.