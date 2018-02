Flu também na briga por Alex Dias O coordenador de Futebol do Fluminense, Paulo Bhering, disse nesta terça-feira que até o dia 5 de janeiro espera informar o nome dos reforços da equipe para a temporada 2005. O dirigente também admitiu que o clube, a exemplo do Vasco, também está interessado na contratação do atacante Alex Dias, ex-Goiás. De acordo com Bhering, nem mesmo a ida do meia Petkovic está assegurada. "Ele ainda não assinou contrato". Nesta terça-feira, surgiu nas Laranjeiras o boato de que o sérvio recebeu uma proposta para atuar no futebol árabe. Já o empresário de Alex Dias contou que foi procurado pelo Fluminense, mas não pôde prosseguir nas negociações, porque depende do Cruzeiro, que detém os direitos federativos do jogador. O time mineiro deseja utilizar o atacante como "moeda de troca" para ter o goleiro Fábio, do Vasco.