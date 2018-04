Flu tem 2 dúvidas para o clássico O técnico Alexandre Gama tem duas dúvidas para definir a escalação do Fluminense para o clássico de sábado, contra o Botafogo, no Maracanã. O lateral-esquerdo Júnior César está machucado e ainda não sabe se terá condições de jogo. Caso seja vetado, Juan será o escolhido. No ataque, Rodrigo Tiuí e Alex disputam uma vaga ao lado de Edmundo. "O Tiuí dá boa movimentação ao time. Ele vive um bom momento, mas ainda não vou confirmar nada", declarou Alexandre Gama, que decidiu, mais uma vez, não aproveitar o atacante Romário. O treinador, porém, deu a entender que o retorno de Romário ao time está bem próximo. "A vontade do Romário é muito grande até nos treinos. Ele está se empenhando. Isso me deixa bem feliz e bem confiante em poder aproveitá-lo", disse Alexandre Gama.