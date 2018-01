Flu tem dificuldade para vencer o CFZ O time do Fluminense realizou na manhã de hoje um jogo-treino contra o CFZ, do Rio. Com muita dificuldade, o Fluminense venceu por 1 a 0, com um gol duvidoso, aos 44 minutos do segundo tempo. Os jogadores do CFZ, cujo presidente é o ex-jogador Zico, reclamaram que a bola não entrou. O técnico Oswaldo de Oliveira começou o amistoso com o seguinte time: Murilo, Paulo César, César, Régis e Vinícius; Roberto Brum, Fabinho, Fernando Diniz e Caio; Roni e Magno Alves. No segundo tempo, ele começou a fazer experiências, substituindo todos os jogadores, deixando apenas o volante Roberto Brum em campo para mantê-lo em forma, pois ele está suspenso. Oswaldo disse que está preocupado com o entrosamento de seu time, e não com a má atuação no confuso amistoso.