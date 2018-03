Flu tenta acordo com Roberto Brum Os dirigentes do Fluminense esperam concretizar a negociação do meia Roberto Brum com o Coritiba. Há alguns meses o jogador assinou um contrato com o time paranaense, fato que irritou o presidente tricolor, David Fischel. Hoje, o vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, disse que o clube já está entrando em acordo com o supervisor Paulo Angioni. A meta agora é conseguir o mesmo com o técnico Oswaldo de Oliveira e os demais membros da ex-comissão técnica.