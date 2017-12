Flu tenta chegar à liderança em Caxias Com 34 pontos, o Fluminense enfrenta o Juventude neste domingo, às 18h10, em Caxias do Sul, buscando a vitória e torcendo por um tropeço do Corinthians, com 35, contra a Ponte Preta, para assumir a primeira colocação na tabela de classificação. Mas, antes de pensar nos outros, o técnico tricolor Abel Braga chamou a atenção do time para o confronto contra os gaúchos, que considerou um dos mais difíceis da competição. "Eles perderam as duas últimas partidas, sendo que uma delas em casa. Com certeza, vão buscar a reabilitação em cima do Fluminense. Por isso, acredito que tenhamos uma partida muito difícil", destacou Braga, que deseja manter a invencibilidade de cinco rodadas. O técnico do Fluminense só teve um problema para manter a equipe que venceu o Fortaleza, na quinta-feira. O zagueiro Igor recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir suspensão e o jovem Fernando Souza, de 18 anos, foi o escolhido pelo treinador para ocupar a vaga. Desde que voltou ao time, após cumprir quatro meses de suspensão, o meia Felipe vem se tornando a principal estrela do Fluminense. O atleta tem sido o responsável pela organização das jogadas ofensivas da equipe carioca e disse estar consciente da necessidade de ajudar na marcação contra os gaúchos. "O Juventude vai ter a obrigação de sair para o jogo. Nós precisaremos fazer uma marcação forte marcação e sairmos rápido nos contra-ataques para conseguirmos a vitória", disse Felipe.