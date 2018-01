Flu tenta espantar fantasma do rebaixamento O fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro continua rondando o Fluminense. Neste sábado, o Tricolor enfrenta o Paysandu, às 18h, no Maracanã, com a possibilidade de espantar a má fase e deixar Grêmio e Fortaleza para trás. A tarefa, porém, não será das mais fáceis. Principalmente por causa da irregularidade da equipe na competição. O técnico Joel Santana reclama da instabilidade do time, destacando que o Fluminense tem sofrido gols logo no início das partidas ou então nos minutos finais. Além disso, o treinador ressaltou que tem sido obrigado a fazer diversas modificações na equipe titular por causa das constantes contusões e eventuais suspensões. "Tudo isso atrapalha o nosso desempenho. Futebol é seqüência. É necessário ter 11 titulares e os reservas imediatos. Mas todos precisam estar entrosados", afirmou Joel Santana. Para o jogo com o Paysandu, ele, novamente, terá alguns desfalques. O atacante Romário ainda se recupera de estiramento muscular e só deve voltar contra o Figueirense, dia 25 de setembro. Joãozinho deve formar a dupla de ataque com Marcelo. No gol, como Kléber continua machucado, o jovem Fernando Henrique segue na posição.