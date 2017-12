Flu tenta evitar o "salto alto" No papel, o Fluminense terá um jogo fácil neste domingo contra o Figueirense, às 18h10, em São Januário. Afinal, enquanto o time carioca, na terceira colocação da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, luta pelo título da competição, a equipe catarinense está na 18ª posição, com 41 pontos, e brigando para não ser rebaixado à Segunda Divisão. Até pela superioridade técnica do Fluminense no Nacional, o treinador Abel Braga pediu aos jogadores atenção redobrada, principalmente, para evitar que a euforia pelos sucessivos bons resultados prejudique o desempenho do grupo. No primeiro turno, em Santa Catarina, houve empate em 1 a 1. "O jogo com o Figueirense vai ser complicado, ainda mais porque eles lutam contra o rebaixamento. Teremos que suar a camisa", disse o técnico do Fluminense. E o retrospecto do confronto entre as duas equipes mostra que o time carioca sempre tem problemas contra o adversário. No total, foram 13 partidas, com três vitórias para cada clube e sete empates. Os jogadores do Fluminense têm demonstrado que entenderam o recado do treinador. O volante Marcão, que fará a sua partida de número 340 no clube, alertou que o momento é o de ter paciência e calma para obter os resultados favoráveis necessários e, depois, torcer por tropeços de Corinthians, o líder da competição com 71 pontos, e Internacional, o segundo, com o mesmo número de pontos do time carioca, mas com uma vitória a mais. "Os resultados dessa rodada anterior nos favoreceram. Vamos com calma e a cada dia tentaremos subir um degrau. Não podemos nos empolgar", frisou Marcão.