Flu tenta manter Viveros e Ramon A expectativa no Fluminense é em relação ao anúncio da contratação do atacante Caio, do Santos. O superintendente de futebol do clube carioca, Paulo Angioni, afirmou que a negociação "está próxima de ser concluída". Se a transferência de Caio for confirmada, aumenta a possibilidade de o atacante Magno Alves, que despertou o interesse de dois clubes portugueses, deixar o Fluminense. Angioni também está empenhado nas renovações de contrato do volante Viveros e do meia Ramon, que é considerado o principal jogador do elenco.