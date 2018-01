Flu tenta recuperação contra Olaria Clube carioca que mais investiu em contratações para 2005, o Fluminense enfrenta o Olaria neste domingo, às 16 horas, no Estádio da Rua Bariri, disposto a apagar a má impressão deixada na derrota para o Americano, por 2 a 0, na última rodada. Assim como o Flamengo, seu maior rival no Grupo B, o Tricolor também precisa vencer para não atrapalhar os planos de se classificar às semifinais da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca. O Fluminense, ao lado do Olaria, tem três pontos e, como a fase inicial é curta - são apenas cinco jogos -, o jogo ganhou em emoção e, ao mesmo tempo, em importância. Na linguagem de jogadores e técnicos, esse é o "confronto que vale seis pontos". Ciente da necessidade da equipe tricolor corresponder rapidamente às expectativas da torcida, eufórica pela vinda de Felipe, Preto Casagrande, Leandro, Tuta, entre outras, a diretoria do Fluminense tem explicações para o mau início no Carioca. "O time não foi bem nos dois jogos, concordo. Mas ainda há jogadores para estrear. O Leandro depende da liberação da Federação Russa. O zagueiro Fabiano Eller chega ao Rio e o lateral-esquerdo Lino se recupera de contusão", declarou Paulo Bhering, diretor de futebol do Fluminense, pedindo aos torcedores paciência neste início de temporada. Experiente no cotidiano do futebol, Abel Braga acha difícil a torcida atender ao apelo do dirigente, pois, segundo ele, somente as vitórias interessam aos clubes mais tradicionais no Brasil. Por isso, ele se preveniu como pôde para o jogo de hoje. Sem alarde, promoveu duas alterações na equipe a fim de torná-la mais competitiva. O lateral-esquerdo Leandro Eugênio, suspenso, cede lugar a Juan, que, segundo o treinador, vem rendendo bem nos treinamentos. Por opção tática, Abel escalou Tuta no ataque. Ele deve entrar no lugar de Rodrigo Tiuí, já que Alex tem crédito com o técnico, pois marcou dois gols na estréia do Fluminense na Taça Guanabara. "Tuta é um artilheiro nato e vai incomodar a zaga do Olaria", declarou. O Olaria, do técnico Arthurzinho, sonha repetir a atuação da estréia do Campeonato Carioca, quando derrotou o Flamengo, por 3 a 0, no Maracanã. William e Edvaldo, que marcaram os gols do vexame rubro-negro, vão formar a dupla de ataque.