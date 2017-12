Flu tenta recuperar a confiança Ninguém nas Laranjeiras sabe apontar o motivo da queda de rendimento do Fluminense neste fim de temporada. Rotulado pelo técnico Abel Braga como ?um time que não sabe perder?, o Tricolor tratou de desmenti-lo na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O clube não vence há cinco partidas, uma delas válida pela Copa Sul-Americana, e corre risco de entregar de bandeja a vaga da Taça Libertadores para o Palmeiras, adversário de domingo, em São Paulo. Para manchar sua campanha no Nacional, basta ser derrotado pelo time do técnico Emerson Leão. Um empate, no entanto, dará ao Fluminense o direito de disputar a competição internacional. ?Temos que acreditar?, declarou o treinador, ciente de que o time complicou o que era fácil. Há quatro rodadas, a equipe tricolor chegou a abrir 10 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, o que levou a todos a concluírem que a classificação era quase certa. Por isso, a diretoria do Fluminense quer explicações. O gerente de futebol do clube, Gustavo Mendes, conversou hoje, por 30 minutos, com o presidente Roberto Horcades e concluiu que o momento não é de procurar culpados e, sim, de passar confiança ao elenco. ?Está na hora de mudar o rumo das coisas. Todo mundo agora tem que pensar em levar o clube à Taça Libertadores?, afirmou Gustavo Mendes, que admitiu o baixo rendimento de alguns jogadores importantes para a equipe. Não quis citar nomes e evitou criticá-los. Mas, embora não comente abertamente, a diretoria do Fluminense não descarta a hipótese de atrelar a baixa produção da equipe às especulações de fim de ano. Maior exemplo disso é o lateral-direito Gabriel. Artilheiro do Tricolor neste Brasileiro, com 16 gols, ele deve deixar o clube em 2006 e não tem rendido bem. A mesma coisa ocorre com o atacante Tuta e o lateral-esquerdo Juan. O primeiro vem tendo atuações bisonhas ultimamente. Parece displicente nas finalizações. Já teve até uma conversa particular com Abel Braga, que, pelo visto ontem, não ajudou nada. Existe também preocupação com a parte física dos atletas. A fama de ?time da virada? neste campeonato trouxe ao Fluminense muitos elogios e, ao mesmo tempo, cansaço. Logo, o momento é de superação. ?Será a nossa final de Brasileiro. Sabemos que devemos encontrar um clima de guerra no Parque Antártica. Espero que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) escolha um árbitro experiente e de pulso para apitar essa partida?, disse Abel Braga, afirmando que recentemente dois árbitros paulistas não assinalaram ?pênaltis claros? nos confrontos contra Brasiliense e Atlético-MG. ?Todo cuidado será pouco nessa última rodada?. Sobre o Palmeiras, reserva somente elogios. ?É um time de ponta e tem jogadores de qualidade?. O respeito pelo rival, no entanto, não pode ser confundido com receio por enfrentá-lo. ?Acredito na classificação e vamos lutar até o fim?, disse o técnico do Fluminense, certo de que vive a fase mais difícil no clube das Laranjeiras em 2005.