Flu tenta recuperar estrelas para o clássico Melhor carioca no Campeonato Brasileiro, ocupando a 10ª posição com 9 pontos, o Fluminense tenta recuperar suas estrelas para o clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã. O atacante Romário está machucado e Edmundo se recuperou de lesão, mas ainda está fora de forma. Até o momento quem tem mais chances de retornar à equipe é o meia Ramon, que disse estar confiante em uma boa atuação. "Quero voltar e dar o meu melhor para o Fluminense. Ainda não estou 100% fisicamente, mas ainda faltam cinco dias para o confronto", afirmou Ramon. Embora não admita, a lateral-esquerda está deixando o treinador Ricardo Gomes preocupado. Revelado no Fluminense, Júnior César não vem jogando bem e apresenta deficiência na marcação. Por isso o clube contratou Victor Boleta, ex-Vasco. No entanto, em sua estréia, o atleta decepcionou. Foi vaiado e substituído no intervalo do jogo contra o Vitória, que aconteceu domingo no Maracanã. O atleta admitiu ter feito uma de suas piores atuações na carreira, mas quer dar a volta por cima na partida contra o Flamengo. "Todo jogador um dia vai jogar mal. Veja o Felipe que perdeu pênalti e foi vaiado. Mas não é por causa de um jogo que vou abaixar a cabeça. Pelo contrário: agora vou trabalhar dobrado para recuperar a confiança do técnico e da torcida", disse Boleta.