Flu tenta recuperar Ramon e Edmundo Para a decisão da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, domingo, o Fluminense tem duas preocupações: recuperar o atacante Edmundo e o meia Ramon, além de "deixar" o favoritismo para o Vasco. Os dois jogadores estão fazendo um trabalho intensivo de recuperação, mas a maior probabilidade é de que não tenham condições de atuar. As dores musculares têm sido o principal problema de Edmundo, que na véspera da partida de sábado, contra o Americano, voltou a se queixar delas e, por isso, não atuou. O médico do Fluminense, Vitor Favilla, não está muito esperançoso quanto a recuperação do atacante, principalmente, porque ele "não deu uma resposta satisfatória ao tratamento". Já Ramon conseguiu correr ontem no campo e tem mais possibilidades de ser liberado. O meia Roger, um dos destaques da partida de sábado, liderou nesta segunda-feira em uma campanha para "jogar" o favoritismo na decisão para o Vasco. De acordo com ele, os vascaínos foram superior no primeiro confronto e vão entrar para atuar mais confiantes. "Eles nos venceram durante este segundo turno, por 4 a 0, e mostraram sua superioridade. Eles são os favoritos", afirmou Roger. "O Fluminense tem é que entrar em campo e pensar somente na vitória."