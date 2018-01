Flu tenta segurar Romário e Beto A diretoria do Fluminense vai precisar de muita habilidade para conseguir a renovação contratual de dois dos seus principais jogadores: o atacante Romário e o meia Beto. Ambos foram importantes na boa campanha do Tricolor no Campeonato Brasileiro e estão sendo sondados por outras equipes. Os dirigentes tem que negociar com o patrocinador sobre o pagamento dos salários de Romário e devem propor a diminuição dos ganhos de Beto. O vice-presidente do clube, Marcelo Penha, conta com os dois jogadores na próxima temporada, mas já frisou que não fará loucuras para mantê-los no elenco. "Temos uma folha salarial e queremos pagar em dia. Para tanto, é necessária uma reformulação", afirmou o dirigente. Alguns jogadores já foram dispensados, mas, segundo Penha, ainda é preciso negociar valores com quem permanecer no clube. Nesta sexta-feira, o dirigente tem um encontro com o procurador de Beto, Jorge Carvalho, para negociar a renovação. O interesse do Corinthians pode dificultar a permanência do atleta nas Laranjeiras. Apresentação - A diretoria do Fluminense apresentou nesta quinta-feira Hélvecio Pessoa como o mais novo preparador-físico do Tricolor. Ele foi indicado pelo técnico Renato Gaúcho e pelo ex-preparador da equipe, Paulo Paixão. Nos próximos dias, Pessoa viaja para Vassouras, onde o time deve fazer sua pré-temporada, para inspecionar as instalações do local.