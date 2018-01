Flu terá 10 desfalques na Sul-Americana O Fluminense terá dez desfalques para enfrentar o Banfield (ARG), quarta-feira, em Buenos Aires, no jogo de volta pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. A equipe tricolor pode até perder por um gol de diferença para avançar de fase na competição internacional ? venceu por 3 a 1, em São Januário. Os volantes Marcos Aurélio e Marcão, o meia Radamés e os atacantes Toró e Adriano Magrão não foram inscritos. Além disso, o atacante Beto, o zagueiro Thiago, o meia Felipe e o volante Preto Casagrande estão machucados. Para completar a lista, o atacante Leandro cumprirá suspensão automática ? foi expulso na partida realizada no Rio. O técnico Abel Braga ainda estuda a possibilidade de poupar o meia Petkovic, que sentiu dores no glúteo após a vitória do Fluminense sobre o Santos, por 4 a 3, no domingo. O treinador até admite escalar a equipe com três zagueiros, no esquema 3-5-2, mas exige postura ofensiva.