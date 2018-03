Flu terá 3 reforços contra o Grêmio O lateral-esquerdo Paulo César, o zagueiro Régis e o meia Ramon são os reforços do Fluminense para a primeira partida contra o Grêmio, pela oitava-de-final da Copa do Brasil, às 21h40, em Porto Alegre. Os três jogadores recuperaram-se de contusão e foram confirmados pelo técnico Valdir Espinosa na equipe. Campeão da Taça Libertadores da América e do Mundial Interclubes em 1983, como técnico do Grêmio, Espinosa garantiu que, apesar do "carinho" pela equipe gaúcha, tudo será esquecido quando a partida começar. O treinador enfatizou que sempre levou vantagem nos confrontos contra os gremistas. O goleiro Murilo, o volante Fabinho, além do atacante Agnaldo, que já atuaram pelo Grêmio, reforçam a artilharia de Espinosa para superar o adversário. Para Murilo, o Tricolor precisa redobrar a atenção à marcação, pois os jogadores da equipe gaúcha são aguerridos. "Eles costumam se superar neste tipo de competição", afirmou. Recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo, Ramon retorna ao time e garantiu que entusiasmado para o confronto. "Não agüento mais ficar de fora. Quero jogar e ajudar meus companheiros a dar a alegria que os torcedores tricolores merecem", afirmou. O meia Viveros também se recuperou de uma contusão, mas cumpre suspensão automática. Já o meia Fernando Diniz e o atacante Marco Brito ficam no banco de reservas.