Flu terá ataque reserva contra América Com Romário machucado, Roni e Magno Alves na Justiça contra o clube, além de Marco Brito ter sido emprestado ao Coritiba, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho tem problemas para formar a dupla de ataque do Tricolor carioca. Neste sábado, na partida contra o América, às 16 horas em Edson Passos, pelo Campeonato Estadual, o treinador escalará a dupla de atacantes reservas, Renatinho e Marcos. ?Quem não tem cão caça com o gato", brincou Renato, por causa de todos os problemas enfrentados com o Fluminense. Além da falta de atacantes, o treinador não pôde escalar o volante Marcão e o meia Djair, contundidos, e terá que fazer uma improvisação na defesa: o desconhecido Marcos Henrique entra na lateral-direita, já que Flávio pediu dispensda do clube devido a desavenças com o treinador. O lateral-esquerdo Jadilson fará sua estréia no Fluminense já que a documentação do seu passe foi regularizada. No meio-de-campo, Leonardo Inácio também vestirá a camisa do tricolor pela primeira vez. Ele será o responsável pela organização das jogadas de ataque. No América, a expectativa pela primeira vitória na competição. O time vai usar a vantagem de atuar em casa para pressionar o Fluminense desde o início. A tendência é de que o técnico Alfredo Sampaio mantenha a equipe que foi derrotada pelo Vasco, na estréia do Estadual, por 1 a 0. Pequenos - Outros dois jogos serão disputados neste sábado pela segunda rodada do Campeonato Estadual. O Madureira atua em casa, no Estádio de Conselheiro Galvão, contra o Bangu. Já o Cabofriense enfrenta o Volta Redonda no Correão.