Flu terá Joãozinho e Romário no ataque O técnico Joel Santana definiu a escalação do ataque do Fluminense para o jogo de quinta-feira, contra o São Caetano, no ABC paulista. Romário vai ter a companhia de Joãzinho, que entrará na vaga de Josafá, expulso na partida contra o Santos. Joel escalou Djair no meio e espera assim dar mais segurança ao setor. Para o volante Marcão, que nesta terça completou 31 anos, o maior mérito do São Caetano é ter uma equipe aguerrida, que busca a vitória o tempo todo. ?Vai ser um jogo muito complicado, mas que pode marcar uma nova fase do Fluminense na competição. Não podemos abaixar a cabeça com os últimos resultados; o campeonato é longo e muita coisa vai mudar", disse o técnico, durante conversa com os jogadores, tentando motivá-los.