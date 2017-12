Flu terá na zaga Maurício e Régis A dupla de zaga do Fluminense para o jogo deste sábado com o Bangu, pelo Rio-São Paulo, será formada por Maurício e Régis. O primeiro estava com dores na virilha e foi liberado nesta quinta-feira pelos médicos do clube. Os dois jogaram juntos apenas uma vez: recentemente, em Belém, contra o Paysandu, pela Copa do Brasil. Maurício não teme a falta de entrosamento: "Vínhamos treinando juntos e não vai haver problema nenhum", comentou Maurício.