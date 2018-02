Flu terá quarteto ofensivo no Sul O técnico Abel Braga considera o Internacional o melhor time do País, mas não abre mão de armar o Fluminense no ataque. O quarteto formado por Felipe, recuperado de contusão, Petkovic, Leandro e Tuta, lhe dá a certeza de boa exibição e de gols, mesmo enfrentando o time gaúcho, líder do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio. A um ponto do rival o Tricolor classifica o jogo deste domingo, às 16 horas, como uma decisão. Precisa vencer e torcer por um tropeço do Corinthians para retomar o primeiro lugar. Há um equilíbrio entre Fluminense e Internacional. As duas equipes não perdem há oito rodadas ? o Tricolor das Laranjeiras obteve quatro empates e quatro vitórias, enquanto o adversário, seis triunfos e dois empates. Além disso, os dois times são os únicos que não trocaram de treinador nesta temporada. Abel Braga, porém, rechaça qualquer insinuação de que essa partida seja a decisão antecipada do Brasileiro. "Não, de forma alguma. Não é a partida de domingo que vai decidir a competição. Tanto é que até o momento o Fluminense não perdeu nenhum clássico no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo ou no Paraná". O treinador acha que só restam duas pedreiras para o Fluminense no Brasileiro: o Internacional e o Palmeiras. Mas, rapidamente, lembra que a equipe tem perdido pontos para adversários distantes do topo da tabela. "O caminho até o título não é fácil". Abel Braga não teve problemas para escalar a equipe. A única ausência é a do volante Preto Casagrande, machucado. A concorrência para substituí-lo é grande: Milton do Ó, Marcos Aurélio e Radamés lutam pela vaga. A tendência é que Marcos Aurélio seja escolhido por ser o melhor nas jogadas aéreas, uma das armas do Internacional. Sobre a presença dos meias Petkovic e Felipe, Abel Braga vê os dois lados da moeda: perde em marcação, mas ganha em criatividade. Ele prefere correr riscos a ser derrotado por excesso de cautela. "Felipe e Petkovic podem decidir o jogo em apenas um lance. São craques. Mas claro que eles vão ajudar no combate". Felipe, porém, não deve atuar os 90 minutos. Ele ainda sente dores musculares, mas garante que estará em campo desde o início do jogo. "Não sou jogador de banco de reserva".