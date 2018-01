Flu terá Ramon e Edmundo contra Madureira A diretoria do Fluminense pretendia mudar o local da estréia do time no Campeonato Carioca contra o Madureira, domingo, do Estádio Conselheiro Galvão para o Maracanã. Tudo para realizar uma festa no primeiro jogo do meia Ramon e do atacante Edmundo com a camisa tricolor. Mas uma discordância de pensamento entre os dirigentes dos dois clubes está inviabilizando a modificação. "O Madureira só aceita a mudança caso fique com toda a renda da partida. Para nós, isso é inviável. Não podemos aceitar tal proposta", afirmou o superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione. Nesta segunda, Ramon e Edmundo realizaram o primeiro treino com bola. Eles estão garantidos na equipe titular para a estréia.