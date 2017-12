Flu terá reforços das "estrelas" O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, confirmou hoje a escalação de Edmundo, Ramon e Roger, recuperados de contusão, no confronto contra o Figueirense, sábado, em Volta Redonda. Eles atuaram bem no coletivo, realizado nas Laranjeiras, o que deixou o treinador otimista. Gama acredita que a equipe ganhará em qualidade técnica com a presença das "estrelas tricolores". "O trio está mais solto. Eles criaram boas jogadas, chegaram na área para finalizar e o desempenho do time melhorou bastante. Se os três não sentirem nada, vão jogar", declarou Gama, que faz mistério em relação à escolha de Kléber ou Fernando Henrique para ser titular. "É uma briga sadia. Briga, não. Disputa sadia. Ainda não defini nada, mas vou comunicar minha decisão primeiro a eles".