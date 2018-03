Flu terá reforma após eliminações O presidente do Fluminense, David Fischel, informou nesta quinta-feira que vai fazer uma reformulação na equipe, mas ainda não se decidiu por qual setor começará. "Não posso concordar com o que aconteceu. Há alguma coisa errada e vou conversar com os outros diretores para tomar uma decisão", disse. Sobre a continuação do técnico Valdyr Espinosa, Fischel foi categórico e afirmou que somente depois de uma reunião de avaliação anunciará sua decisão. A eliminação precoce do Fluminense do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil provocou um rombo financeiro no clube e, por isso, vários jogadores devem deixar o Tricolor.