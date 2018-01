Flu terá Roger contra a Portuguesa Depois da bela vitória sobre o Sampaio Corrêa e a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, o Fluminense tenta a reabilitação no Torneio Rio-São Paulo, contra a Portuguesa-SP, neste sábado, às 16 horas, no Maracanã. A volta do meia Roger, que se recuperou de dores musculares na coxa direita, é o trunfo da equipe para apagar o vexame da última rodada, quando foi derrotada pelo Etti-Jundiaí por 3 a 0. O técnico do Tricolor, Oswaldo de Oliveira, pediu maior atenção dos jogadores, principalmente, com a marcação. Segundo o treinador, vários erros defensivos foram cometidos contra o Jundiaí e esses problemas não podem voltar a ocorrer. A estréia do técnico Valdir Espinosa na Lusa deixou os jogadores preocupados, já que vários atuaram com o treinador. Roger elogiou seu antigo técnico e lembrou que ele deve conseguir melhorar o desempenho da equipe paulista, já nesta primeira partida. "Ele chegou há pouco tempo na Portuguesa, mas vai conseguir atuar no psicológico dos jogadores. Espinosa é um grande treinador e muito me ajudou quando treinava o Fluminense.? Oliveira tem uma dúvida no ataque, já que Marco Brito ainda não se recuperou de dores musculares. Caso o atleta não tenha condições de atuar, Alex vai ser o seu substituto.