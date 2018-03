Flu terá Romário na estréia de Joel Joel Santana é o novo técnico do Fluminense e comandará o time na partida deste sábado contra o Santos, às 16 horas, em Édson Passos, pelo Campeonato Brasileiro. Ele assinou contrato até o fim do ano e prometeu ajudar o Tricolor a se recuperar na competição. Mas Joel vai assistir ao jogo da tribuna, mantendo contato com o técnico interino Gilson Gênio, que ficará no banco de reservas. ?É claro que não tem como agradar todo mundo. Mas quem fala por mim é o meu currículo", disse Joel, respondendo às críticas de alguns torcedores contrários à sua contratação. ?Ninguém ganha títulos nos quatro times do Rio à toa." Campeão estadual em 1995 pelo Fluminense, Joel chega para ser o substituto de Renato Gaúcho. E assume o cargo recebendo uma boa notícia: o retorno do atacante Romário. O craque participou do treino desta sexta-feira, nas Laranjeiras, e confirmou sua presença no jogo. ?Ele ainda não está bem fisicamente, mas clinicamente já progrediu muito desde o início do tratemento no joelho direito", disse o médico Michael Simoni. ?O Romário ainda sente um desconforto, algo natural." O jogador está afastado do Fluminense há quatro rodadas, quando sofreu uma torção no joelho na derrota para o Corinthians, dia 29 de junho. O time que vai enfrentar o Santos será praticamente o mesmo que foi derrotado pelo Coritiba, na última rodada. As exceções são Alex Oliveira, machucado, e Joãozinho, que deixa a equipe para a entrada de Romário. No meio, Zada será o companheiro de Lopes. O lateral-direito Jancarlos, que volta ao time após cumprir suspensão, quer aproveitar o fato de o Santos estar desfalcado de sete jogadores para obter a vitória. ?Eles vêm sem o Diego, o Robinho e o Paulo Almeida. Temos que tirar proveito disso."