Flu terá seu ?quadrado mágico? em Goiás Uma vitória sobre o Goiás, nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, dará ao Fluminense uma grande vantagem na luta por uma das vagas à Copa Libertadores da América de 2006. E, para conseguir o triunfo na casa do adversário, onde não vence há nove anos, o técnico tricolor Abel Braga poderá escalar todos os titulares e seu ?quarteto mágico?, formado por Petkovic, Leandro, Rodrigo Tiuí e Tuta. Em terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, se vencer o Goiás - o quarto, com 61 -, o Fluminense totalizará 65 e se igualará ao Internacional, na vice-liderança, já que a equipe gaúcha só atua nesta quinta contra o Paraná. A disputa pela segunda colocação se tornou ainda mais acirrada, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça que o terceiro colocado do Nacional não estará mais automaticamente classificado para a Libertadores, mas obrigado a disputar uma eliminatória. Na tentativa de obter os três pontos, o técnico do Fluminense optou por formação mais ofensiva, com três atacantes e o meia Petkovic, cuja responsabilidade será a de criar as jogadas de frente. O sérvio disse estar ciente de sua importância na equipe, mas ainda acha prematuro ficar fazendo previsões sobre os classificados para a Libertadores. Em seguida, falou sobre o jejum de gols marcados em cobrança de faltas, sua especialidade. ?Será uma partida bem disputada, com as duas equipes brigando por vaga na Libertadores. Mas a definição dos classificados somente mais para o fim do Campeonato Brasileiro?, frisou Petkovic. ?Não venho acertando as faltas, mas ajudo a equipe em outros aspectos. Mas espero marcar um gol de falta diante do Goiás?.