Flu terá só um atacante contra Atlético-MG O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, deve optar pelo esquema 3-6-1 na partida contra o Atlético-MG sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O único atacante será Sorato, que terá a responsabilidade de marcar os gols da equipe. Nos treinamentos, Renato tem dado ênfaso ao trabalho com as bolas altas na área do adversário. O treinador quer explorar a boa estatura dos zagueiros César e Rodolfo, além da qualidade de bom cabeceio do meia Lopes e de Sorato.