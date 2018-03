Flu terá time reserva no clássico O técnico do Fluminense, Valdir Espinosa, afirmou que, por causa do número de jogadores contundidos e suspensos, será obrigado a escalar uma equipe reserva para o clássico contra o Flamengo, pela 10ª rodada do returno do Campeonato Carioca, domingo, no Maracanã. O zagueiro César, além dos volantes Fabinho e Roberto Brum, cumprem suspensão automática. "Temos vários jogadores contundidos e suspensos. Não tenho outra opção", justificou Espinosa. O retorno do atacante Asprilla é a boa notícia para o treinador. "Ele começa atuando e, no segundo tempo, veremos até onde terá condições de jogar."