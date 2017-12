Flu terá vários desfalques na quinta O técnico do Fluminense, Joel Santana, começou hoje a definir o time que vai enfrentar o Internacional, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de a partida ser fora de casa, o Tricolor sonha com a vitória para quebrar a série de dez jogos sem vencer na competição. O problema é que Joel será obrigado a realizar muitas modificações com relação ao time derrotado pelo Flamengo, na última rodada. O zagueiro Rodolfo e o meia Djair cumprem suspensão. E o atacante Josafá está machucado. Para o alívio do treinador, retornam ao Tricolor o zagueiro César, o lateral-esquerdo Jadílson e o volante Marcão. "Vivemos um clima bastante nervoso com esta situação. O importante é voltar ao time e ajudar meus companheiros a conquistar uma vitória", disse Marcão. "Ser rebaixado é muito ruim. Todos no clube querem permanecer na Primeira Divisão." Para o lugar de Djair, Joel deve optar pelo jovem Diego.