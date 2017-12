Flu terá Victor Boleta contra o Vitória O gerente de Futebol do Fluminense, Paulo Angioni, pode se transferir para o Corinthians. O dirigente admitiu nesta sexta-feira que recebeu uma ?sondagem? da diretoria do clube paulista, mas que ainda não lhe foi apresentado nenhuma proposta oficial. ?Como trabalhei quatro anos no Corinthians e fiz muitos amigos por lá, eles querem sempre que eu volte porque fiz um bom trabalho. Até agora, continuo no Fluminense porque tenho compromissos com uma empresa de saúde e com o Celso Barros (presidente do patrocinador do Tricolor)", afirmou Paulo Angioni. Angioni não admitiu, mas ultimamente tem entrado em atrito com a falta de profissionalismo de estrelas do elenco tricolor, como os atacantes Romário e Edmundo, e isso o deixou ?desgastado?. Os episódios das discussões de ambos os atletas com o treinador do Fluminense, Ricardo Gomes, também desagradaram ao dirigente. Para a partida de domingo contra o Vitória, no Maracanã, Ricardo Gomes não poderá contar com Romário, que sente dores lombares. Por essa razão, Alessandro será o titular da equipe e disse que espera se firmar de vez no ataque tricolor. ?Venho trabalhando e me sinto ótimo para jogar. Vou me sair bem e pretendo me manter na equipe?, afirmou. Outra novidade no Fluminense será a estréia do lateral-esquerdo Victor Boleta, ex-Vasco, no lugar de Júnior César.