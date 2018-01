Flu termina o ano com muitas dívidas Apesar da boa campanha realizada em 2002, com o título do Campeonato Estadual e a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense deve terminar o ano cheio de dívidas. O clube termina o ano devendo quatro meses de salários e oito do direito de imagem. Além disso, o Tricolor precisa saldar cerca de R$ 45 milhões em dívidas fiscais e trabalhistas. Após três anos de presidência de David Fischel, essa é a primeira temporada que o Fluminense atrasou o pagamento.