Flu treina em Minas, mas sem Petkovic O Fluminense chegou a Juiz de Fora, nesta quarta-feira, mas o principal jogador da equipe, o meia Petkovic, permaneceu no Rio tratando de dores musculares na coxa esquerda. A previsão é a de que o atleta se apresente nesta quinta na cidade mineira e esteja liberado para atuar no domingo contra o Juventude. ?Achamos por bem preservar o Petkovic. Amanhã (quinta), ele já vai treinar com os demais jogadores à tarde. E, no domingo, terá condições normais de enfrentar o Juventude?, assegurou o fisioterapeuta do Fluminense, André Souza. No Fluminense, o pensamento é o de vencer o Juventude para assegurar uma vaga na Copa Libertadores da América, em 2006. Apesar das três derrotas do time no Campeonato Brasileiro, o que diminuiu a vantagem para apenas um ponto para o Palmeiras, o atacante Tuta destacou que todo o elenco está confiante em uma reabilitação da equipe no domingo. ?Acho que não só eu, mas o grupo todo está com esse pensamento. Temos essa obrigação. Estamos motivados. Vai ser importante para o clube e para os jogadores essa classificação?, frisou Tuta.