Flu treina sob chuva e Magno Alves ganha vaga de Wellington Paulista

Sem contar com Jean e Fred, já liberados, Gum, gripado, e Osvaldo, suspenso, o técnico Eduardo Baptista deve utilizar o que tem de melhor para a partida. No treino da manhã desta quinta-feira nas Laranjeiras, o treinador montou o time com a entrada de Magno Alves no lugar de Wellington Paulista.

De resto, o time deve ser praticamente o mesmo que empatou no fim de semana com o Inter. A exceção é a saída de Osvaldo, suspenso, para a entrada do volante Pierre, mudança que já havia sido especulada na rodada passada porque o atacante se recuperava de dores.

Nesta quinta, o zagueiro Marlon Santos tratou dores no joelho direito e não treinou, mas deve ir para o jogo ao lado do jovem Nogueira. A equipe foi montada com: Júlio Cesar; Wellington Silva, Nogueira, Artur e Léo; Pierre, Edson, Cícero, Gustavo Scarpa e Marcos Junior; Magno Alves.