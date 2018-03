Flu usa 3-5-2 para tentar parar Paysandu Os desfalques do Fluminense continuam dificultando o trabalho do técnico Renato Gaúcho. Neste domingo, contra o Paysandu, às 16 horas, no Mangueirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador improvisará Marcão como líbero, optando novamente pelo esquema com três zagueiros para tentar parar o ataque paraense formado por Welber, Iarley e Róbson. Renato quer os jogadores marcando como na vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, na penúltima rodada do Brasileiro. O jogo também foi fora de casa e o resultado melhorou a situação do Fluminense na competição. O problema é que os jogadores não demonstraram a mesma vontade no clássico com o Vasco e o placar não saiu do 0 a 0. O treinador destaca que a cautela nesta partida será fundamental, mas que em nenhum momento o time pode abdicar do ataque. Marcão acredita que o esquema 3-5-2 pode facilitar o desempenho da equipe. "O Fluminense já jogou assim contra Grêmio e Vasco e não perdeu", disse o atleta. Renato Gaúcho, no entanto, nunca escondeu a preferência pelo 4-4-2. No ataque, Lopes vai formar a dupla com Sorato, que retorna ao time após se recuperar de uma contusão. O ex-jogador do Vasco ficou 22 dias parado e reconhece a responsabilidade de ser o homem-gol do Fluminense. "Estou sem ritmo de jogo, mas preciso manter a tranqüilidade. Quero ajudar a equipe a vencer." A única dúvida de Renato está no meio-de-campo. Ele não sabe se escala Djair ou Zada. A definição só deve se dar na preleção no Estádio Mangueirão. O lateral-direito Jancarlos, de 19 anos, vai estar longe da família no Dia das Mães pela primeira vez. Por causa disso, ele espera marcar um gol e assim homenagear a mãe, Sônia Maria. "Ela me entende porque sabe que estou trabalhando. Espero voltar ao Rio com os três pontos", afirmou o jogador.