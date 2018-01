Flu usa briga de Romário como motivação Em meio a uma enorme crise, principalmente depois da agressão de Romário a um torcedor, o Fluminense enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã. A confusão de hoje nas Laranjeiras fez o técnico Renato Gaúcho declarar que o fato pode servir de motivação para derrotar o time paulista e assim, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Quanto maior o número de pessoas que estiveram torcendo contra, mais força teremos para afastar o fantasma do descenso", afirmou Renato Gaúcho. "Espero que tudo o que aconteceu hoje sirva de despertador para todos os jogadores lutem para livrar o Fluminense desta situação." Renato Gaúcho reconheceu que a fase não é boa. Mas não demonstrou preocupação em caso de uma nova derrota na competição. "Quando o resultado positivo não aparece é claro que ninguém fica satisfeito", disse o treinador, ressaltando que está trabalhando para resolver os problemas da equipe. Para alívio de Renato Gaúcho, o meia Carlos Alberto, que atualmente é o principal jogador da equipe, retorna após cumprir suspensão. Outra mudança efetuada pelo treinador será a volta do meia Lopes, que tinha ficado no banco de reservas nas últimas partidas. A intenção de Renato Gaúcho é a de dar mais mobilidade ao meio-de-campo e, assim, poder fazer a bola chegar mais vezes a Romário. "Confio no Baixinho e ele ainda tem o poder de decisão que sempre o caracterizou", explicou o técnico.