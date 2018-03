Flu vai ao STJD por causa de erros Por meio de sua assessoria de imprensa, a diretoria do Fluminense informou hoje que entrou com uma queixa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa dos erros de arbitragem contra o clube nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Em nota divulgada à imprensa, a diretoria esclareceu que não tem a intenção de causar transtornos à disputa da competição, apesar de ter entrado na Justiça. O objetivo da medida é tentar evitar que os erros não se repitam, "para não causar novos danos ao clube" das Laranjeiras.