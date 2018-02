Flu vai denunciar Flamengo à Fifa A diretoria do Fluminense decidiu enviar um documento à Fifa comunicando sobre a atitude do Flamengo de escalar dois jogadores com cartão vermelho no clássico do último sábado, pelo Campeonato Carioca. Os dirigentes vão dar ênfase ao fato de a Federação de Futebol do Rio (Ferj) ter sido conivente à decisão do Rubro-Negro em desrespeitar o artigo em que a Fifa exige a suspensão por uma partida dos atletas expulsos. O documento ainda não foi redigido. Amanhã, sem contar com seu principal jogador, o meia Carlos Alberto, o Fluminense enfrenta o Fluminense-BA, às 20h30, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Ao Tricolor carioca basta um empate por 0 a 0 para garantir a classificação à próxima fase. A primeira partida, disputada na Bahia, terminou 1 a 1. A diretoria do Fluminense bem que tentou, mas não conseguiu a liberação de Carlos Alberto e do lateral-direito Jancarlos. Ambos estão na Malásia com a seleção brasileira Sub-20 e não foram liberados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da disputa do Torneio da Malásia. A intenção dos dirigentes tricolores era conseguir o retorno dos dois jogadores não para este jogo, até porque não dava mais tempo, e sim para o clássico contra o Flamengo, sábado, que decidirá um dos finalistas do Campeonato Carioca. Agora, a diretoria do Fluminense estuda tomar uma atitude jurídica contra a CBF. Além de Carlos Alberto e Jancarlos, o atacante Fábio Bala, com estiramento na coxa esquerda, também desfalca o Fluminense. Por isso, o técnico Renato Gaúcho deve manter a equipe que empatou com o Flamengo. A única dúvida é quanto ao aproveitamento do lateral-esquerdo Jadílson, com uma inflamação no queixo. Caso não tenha condições de jogo, será substituído por Júnior César.