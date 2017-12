Flu vai priorizar a Sul-Americana O Fluminense vai priorizar a Copa Sul-Americana, torneio rentável e que eleva o nome do clube no cenário internacional. Prova disso é que o técnico Abel Braga não vai poupar nenhum jogador para a estréia da equipe tricolor na competição nesta quarta-feira contra o Santos, às 21h55, em São Januário - primeira partida de um confronto mata-mata (eliminatório). A única coisa que preocupa Abel Braga é o desgaste físico dos jogadores por causa da maratona de jogos e de viagens. "No primeiro semestre ainda é possível disputar tranqüilamente duas competições, mas no segundo o cansaço é bem maior", declarou o treinador, que nesta terça perdeu por contusão o atacante Leandro, único desfalque do Fluminense. "Ele é um guerreiro, se doa muito em campo, mas sentiu dores na coxa. E aí? Não dá fazer nada", disse o treinador, que optou por escalar Beto ao lado de Tuta. Abel Braga, a exemplo dos jogadores, comemorou a ausência do atacante Robinho, em viagem pela seleção brasileira, mas não acredita que a equipe vai encontrar facilidade somente por esse motivo. "O Santos é uma equipe forte, tanto é que a apenas três meses do fim do Brasileiro ainda faz contratações", afirmou o técnico do Fluminense, que no treino de ontem pôs o elenco para treinar um fundamento básico no futebol: os passes. "O jogo não será fácil. O Santos vai entrar com o que tem de melhor e eles também estão priorizando a Copa Sul-Americana, que é muito importante", completou o treinador tricolor.